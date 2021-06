tmw Monza, incontro con il Crotone per Molina: i brianzoli hanno sondato il terreno

Monza già molto attivo in chiave mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club brianzolo avrebbe incontrato nei giorni scorsi la dirigenza del Crotone (a Milano per l’ufficialità di Francesco Modesto quale nuovo tecnico) per sondare il terreno per Salvatore Molina, centrocampista classe 1992 sotto contratto con i calabresi fino al giugno 2023.