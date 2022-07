tmw Palermo, domani è il giorno di Brunori: visite mediche e firma su contratto quadriennale

L'accordo con la Juventus c'è, e Matteo Brunori sarà a tutti gli effetti un giocatore del Palermo. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante arriverà domani alle 9:30 in città, con un volo da Perugia, sosterrà le visite mediche e firmerà poi il contratto che lo legherà ai rosonero: per lui, pronto un quadriennale.