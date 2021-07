tmw Pisa, tris di innesti: firme per Beruatto, Tourè e l'islandese Hermannsson

Tris di entrate in arrivo per il Pisa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in queste ore hanno firmato Pietro Beruatto e Idrissa Touré in arrivo dalla Juventus e l'islandese Hjortur Hermannsson, centrale difensivo classe 1995 svincolatosi dal Brondby.