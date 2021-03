tmw SPAL, crocevia per Marino a Pescara: in caso di esonero, in pole c'è Rastelli

Mister Pasquale Marino ci ha scherzato su. Nella conferenza stampa di ieri, che precede il match odierno in casa del Pescara, parlando di Raul Asencio, ha così detto: "Avrei voluto averlo un po' prima al top, ora sta bene e speriamo di godercelo per tanto tempo, nel senso che riesca a migliorare la condizione prima che io vada via".

Una battuta, sì, anche per stemperare la tensione, ma la posizione del tecnico della SPAL non è effettivamente salda, ormai già da settimane. Come noto, il club estense sta valutando da tempo se procedere con il cambio in panchina e quella dell'"Adriatico" potrebbe essere l'ultima spiaggia per il mister: soprattutto in caso di sconfitta. Chiudendosi il trittico di gare ravvicinate - tre in una settimana - per la B si apre una sette giorni standard.

Giorni in più di lavoro, quindi, per il nuovo eventuale mister: insomma, un momento che apparirebbe quello giusto.

Marino, però, potrebbe conservare il suo posto in caso di risultato positivo. Ma il futuro è tutto da scrivere. E chi al suo posto qualora dovesse essere esonerato? Contatti in corso negli ultimi giorni con Aurelio Andreazzoli, ma in pole c'è Massimo Rastelli.