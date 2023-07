ufficiale Bertolacci torna in Italia. Il centrocampista ha firmato con la Cremonese

vedi letture

Andrea Bertolacci torna in Italia. L'ex centrocampista di Genoa e Milan fra le altre ha firmato con la Cremonese. Di seguito il comunicato ufficiale del club grigiorosso:

U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Andrea Bertolacci. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo.

Nato a Roma, classe 1991, il centrocampista è cresciuto nel vivaio giallorosso. Dotato di ottima tecnica, ha esordito tra i professionisti prima in B e successivamente in A con la maglia del Lecce. Nel prosieguo della carriera ha giocato con Genoa (anche durante la gestione Ballardini), Milan, Sampdoria e con le squadre turche del Fatih Karagumruk e del Kayserispor. Bertolacci nel suo percorso ha collezionato 212 presenze in Serie A andando in gol 21 volte e 68 nella massima serie turca con 11 reti. In maglia azzurra è sceso in campo 5 volte sotto la guida di Antonio Conte, partecipando alla fase di qualificazione dei campionati Europei 2016.

Benvenuto in grigiorosso, Andrea.