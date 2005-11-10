Sorrento, altro arrivo dal Benevento: dopo Starita ecco Viscardi
Dopo l'attaccante Ernesto Starita, ufficializzato in mattinata, un altro giocatore del Benevento si trasferisce al Sorrento: si tratta del difensore Angelo Viscardi che si trasferisce in prestito in rossonero.
Il comunicato del Sorrento
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, in prestito dal Benevento Calcio, le prestazioni sportive di Angelo Viscardi, nato a Petralia Sottana il 10 marzo del 2004, per la stagione 2026/2027.
Cresciuto nel vivaio giallorosso, Viscardi, dopo il prestito in D alla Sambenedettese, ha collezionato 49 presenze in Serie C negli ultimi tre campionati con le maglie di Benevento e Casertana.
Il comunicato del Benevento
Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con il Sorrento Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Angelo Viscardi.
La società giallorossa augura ad Angelo le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza.