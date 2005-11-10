Ufficiale Bari, arriva il talentuoso Esposito: prestito secco dal Napoli per il classe 2008

Il fantasista era stato appena prelevato dai partenopei nelle file del Sorrento. E ora giocherà agli ordini di mister Rastelli

Come anticipato nei giorni scorsi per il giovane Mattia Esposito, appena passato dal Sorrento al Napoli, ci sarà un’esperienza in prestito al Bari. Il club pugliese ha infatti annunciato l’arrivo del giovane fantasista con una nota sui propri canali.

Il comunicato del Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Esposito (10.06.08, Napoli); il fantasista ha raggiunto i nuovi compagni per mettersi a disposizione di mister Rastelli.

Dopo la trafila nel settore giovanile del Sorrento, Esposito ha mosso i primi passi nel mondo dei professionisti proprio con la casacca dei rossoneri campani, marcando esordio e primo centro ufficiale nella stagione '24-'25, a soli 17 anni. La scorsa stagione, sempre con il Sorrento, ha trovato una buona continuità totalizzando 27 gettoni in Lega Pro.