ufficiale Brescia, importante rinnovo in attacco: Ayè prolunga fino al 2024

Importante rinnovo in attacco per il Brescia, con Florian Ayé che prolunga per altri tre anni, portando la data della nuova scadenza contrattuale al 2024.

Ecco la nota della società lombarda:

"Brescia Calcio comunica il rinnovo del contratto di Florian Ayé fino al 2024.

L'attaccante classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell'Auxerre e poi passato al Clermont Foot nella stagione 2018-2019, veste la casacca delle Rondinelle dal 2019. Nell'ultimo campionato ha messo a segno 16 reti in 37 presenze a cui va aggiunto un ulteriore gol in Coppa Italia".