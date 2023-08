ufficiale Cittadella, Antonucci saluta dopo due anni: è un nuovo giocatore dello Spezia

Il Cittadella ha annunciato l'addio di Mirko Antonucci a titolo definitivo allo Spezia con una nota sul proprio sito in cui ringrazia il classe '99 per quanto fatto con la maglia granata in queste ultime due stagioni. Questo il comunicato:

"76 presenze con la nostra maglia, la più indossata nella sua carriera. 14 gol e 9 assist per un punto fermo ed imprescindibile delle ultime due stagioni granata. Mirko Antonucci saluta Cittadella e si trasferisce a titolo definitivo in Liguria, Spezia la sua nuova casa.

Sempre in campo nello scacchiere di mister Gorini (solo due match out per squalifica in due anni!), Antonucci ha contribuito in modo determinante, con gol e giocate, alla gioia salvezza di poche settimane fa oltre a quella della scorsa stagione. Sicuri che con Cittadella il legame sarà sempre forte dopo alcune stagioni difficili, auguriamo a Mirko il meglio per il suo futuro nel calcio".