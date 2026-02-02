Ufficiale Salernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione

Dopo una prima parte di stagione opaca con la maglia del Bari per Mirko Antonucci c’è il passaggio in Serie C per vestire nuovamente la maglia della Salernitana. Il giocatore è infatti tornato alla Spezia che lo ha poi girato in prestito ai campani:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento dell’attaccante Mirko Antonucci a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Per Antonucci si tratta di un ritorno a Salerno, dove ha già militato nella stagione 2020/21 (3 presenze in serie cadetta e 1 in Coppa Italia) culminata con la promozione in Serie A. Nella sua carriera ha disputato ben 177 gare in Serie B mettendo a segno 20 reti con le maglie di Pescara, Cittadella, Spezia, Cosenza, Cesena e Bari. In termini realizzativi, la sua migliore stagione risale all’annata 2022/23 con 11 gol in 37 partite con la casacca del Cittadella. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in Serie A, in Champions League e in Europa League, Antonucci ha vissuto anche un’esperienza in Portogallo per un’esperienza con il Vitoria Setubal (2019/20). Nella stagione attuale è sceso in campo in 14 occasioni nelle file del Bari in serie cadetta".

"Spezia Calcio comunica il rientro dal prestito all'SSC Bari del calciatore Mirko Antonucci. Contestualmente il Club comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Antonucci all'US Salernitana 1919. All'attaccante aquilotto, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".