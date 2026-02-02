TMW Salernitana, colpo per l'attacco: in arrivo Antonucci. Prenderà il posto di Liguori

Dopo sei mesi deludenti con la maglia del Bari in Serie B, zero gol in 14 presenze, per il centrocampista offensivo Mirko Antonucci ci sarà un trasferimento in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore ha trovato l’accordo con la Salernitana dove torna a distanza di sei anni. Nella stagione 2020/21 il classe ‘99 aveva giocato solo tre gare coi granata.