ufficiale colpo della FeralpiSalò, dalla Juventus arriva Compagnon in prestito

Nuovo acquisto per la FeralpiSalò. I Leoni del Garda hanno infatti annunciato con un post su Twitter l'ingaggio di Mattia Compagnon. L'esterno arriva in prestito dalla Juventus e nella passata stagione ha realizzato 6 reti e 4 assist nelle 33 presenze con la maglia della Next Generation.