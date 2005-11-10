Ufficiale Hellas Verona, ecco Compagnon dal Venezia: è prestito con obbligo condizionato

L'esterno offensivo torna in Serie B dopo aver conquistato la promozione con gli arancioneroverdi nella passata stagione. E riproverà l'assalto alla Serie A con gli scaligeri

Dopo una lunga trattativa l'Hellas Verona ha rinforzato il proprio attacco prelevando dal Venezia l'esterno classe 2001 Compagnon. Il giocatore arriverà in prestito con obbligo condizionato come comunicano le due società.

Il comunicato dell'Hellas Verona su Compagnon

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Venezia FC le prestazioni sportive dell'attaccante italiano Mattia Compagnon.

Nato a Remanzacco, in provincia di Udine, il 6 novembre 2001, Mattia Compagnon si è formato nel Settore Giovanile dell'Udinese, dove è rimasto fino al 2020. Nella stagione 2020/21 ha vissuto la sua prima esperienza in prestito al Potenza, per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen, con cui in tre stagioni ha totalizzato 76 presenze, 17 gol e 5 assist. Nel 2023 è passato in prestito alla Feralpisalò, segnando 3 reti in 28 partite, e nella stagione successiva al Catanzaro, dove ha realizzato 2 gol in 22 presenze. Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione in Serie A con 2 gol e 1 assist in 20 presenze.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Mattia, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".

Il comunicato del Venezia su Compagnon

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del centrocampista Mattia Compagnon. L'operazione prevede l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Approdato in laguna nell'estate del 2025, Compagnon ha indossato la maglia arancioneroverde in 20 occasioni, realizzando due reti e fornendo un assist e contribuendo al raggiungimento della promozione del Venezia FC in Serie A.