ufficiale Como, preso il cipriota Ioannu per la difesa. Arriva in prestito dal Nottingham Forest

Como 1907 comunica l’arrivo del calciatore Nikolas Ioannou in prestito dal Nottingham Forest fino al 30 giugno 2022.

Terzino Sinistro nato a Limassol a Cipro nel 1995, è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e successivamente ha giocato in patria, vincendo 5 campionati con l’APOEL Nicosia, formazione con la quale ha debuttato in Champions League e in Europa League. Dal 2020/21 è di proprietà del Nottingham Forest, con cui ha giocato la prima parte della scorsa stagione in Championship. Dal gennaio del 2021 ha vestito la maglia dell’Aris Salonicco, facendo registrare 9 presenze e un gol nella massima divisione ellenica.