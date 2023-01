ufficiale Como, rinforzo in attacco. Dal Nizza arriva Da Cunha, contratto fino al 2026

Como 1907 ha il piacere di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo dal Nizza di Lucas Da Cunha che si è legato ai lariani con un contratto fino al giugno del 2026.

Giocatore offensivo classe 2001, è nato a Roanne ed è cresciuto nel settore giovanile del Rennes, debuttando con la squadra francese nel 2019 in Europa League e in Ligue 1.

Nel 2020 viene acquistato dal Nizza che lo gira in prestito al Losanna, nella massima divisione Svizzera, dove chiude la stagione con 27 presenze, 6 goal e 1 assist. Torna al Nizza per la prima metà del campionato scorso collezionando 10 presenze, la successiva metà la passa in prestito al Clermont, sempre il Ligue1 segnando 2 goal in 11 presenze.