ufficiale Cosenza, altro gradito ritorno: ecco l'esterno Marras dal Bari

Dopo Mateusz Praszelik, annunciato ieri, il Cosenza finalizza un altro gradito ritorno: quello di Manuel Marras, esterno classe '93, dal Bari a titolo definitivo. Lo rende noto il sito della Lega B nell'apposita sezione dedicata al calciomercato.

Marras, che nella scorsa stagione è stato protagonista della cavalcata salvezza con un gol e tre assist in 16 presenze da gennaio in poi. Ora si attendono i dettagli dell'accordo firmato dall'esperto calciatore che dovrebbe essersi legato ai rossoblù per i prossimi due anni.