La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato

Cos’è successo ad Andrea Cisco? A Brescia sono in tanti a chiedersi come mai il centrocampista classe ‘98 abbia visto progressivamente diminuire il suo minutaggio dopo una prima metà di stagione da protagonista e titolare inamovibile condita anche da tre reti e quattro assist in 23 presenze. Nel nuovo anno infatti Cisco ha giocato solo due gare da titolare – contro l’Arzignano e lil Trento – per poi finire sistematicamente in panchina collezionando solamente 130 minuti in campo nelle ultime sette gare.

La ‘colpa’, se così si può dire, sarebbe dovuta all’arrivo di Manuel Marras dalla Reggiana nel corso del mercato di riparazione. Il classe ‘92 con le Rondinelle infatti nello stesso periodo è sempre sceso in campo da titolare collezionando oltre il quadruplo dei minuti in campo (584) del compagno.

Segno che il tecnico Eugenio Corini nutre maggiore fiducia nell’ex reggiano, che in Lombardia è tornato a giocare da esterno d’attacco dopo aver rivestito il ruolo di esterno di centrocampo nelle ultime stagioni in granata, anche per la maggiore disciplina tattica rispetto a un Cisco che tende a essere più ‘anarchico’. Ma non solo: l’investimento importante fatto a gennaio per strapparlo alla Reggiana, facendogli firmare un contratto fino al 2028 a cifre importanti per la categoria, potrebbe aver avuto un peso nel drastico calo di minutaggio per Cisco che ora si trova a doversi ritagliare uno spazio partendo dalla panchina per dimostrare di poter essere ancora utile nella corsa promozione dell’Union.