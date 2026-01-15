Union Brescia, Marras: "Convinto dal progetto. Qui una società ambiziosa"

A corredo dell'ufficialità del suo trasferimento all'Union Brescia, Manuel Marras ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del suo nuovo club:

“Mi ha convinto il progetto, la società ambiziosa e la piazza che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. In questo momento avevo bisogno di uno stimolo simile che mi aiuterà in questi due anni e mezzo a raggiungere gli obiettivi del club. Ho tanta esperienza in B e in C, penso di poter dare una mano alla squadra sia dal punto di vista sportivo che umano, soprattutto ai più giovani sia in campo che fuori. Cercherò di dare il massimo. Sono generoso in campo e nella vita, pronto a dare tutto per la maglia. Sono un giocatore tecnico che ama più fare assist che gol, ma come calciatore mi sono evoluto e ho fatto più ruoli. Nasco come trequartista ma poi sono cresciuto come giocatore a tutta fascia, sia da esterno alto che da terzino, ma posso agire anche dentro al campo.

Ho scelto il 93, che è il mio anno di nascita, su consiglio di mia moglie quindi non potevo non ascoltarla”.