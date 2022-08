ufficiale Cosenza, colpo in mezzo al campo: dal Genoa arriva Calò in prestito

Giacomo Calò è un nuovo calciatore del Cosenza. Il centrocampista classe '97 arriva in prestito dal Genoa come comunica la Lega B attraverso l'apposita sezione dedicata al mercato. Ora si attende la nota del club calabrese per capire se si tratta di prestito secco o se è stato inserito un diritto od obbligo di riscatto.