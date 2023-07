ufficiale Cosenza, non solo Zuccon: dall'Atalanta arriva anche Mazzocchi

Non solo Federico Zuccon, il Cosenza fa spesa in casa Atalanta e annuncia l'acquisto anche di Simone Mazzocchi, che rimpolpa il reparto offensivo dei calabresi, che ieri hanno acquistato dal Parma anche Gennaro Tutino. Ufficiale da pochi minuti l'acquisto dell'attaccante 24enne, come si legge nel comunicato di seguito:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Mazzocchi proveniente dall’Atalanta BC. L’attaccante nato a Milano il 17 agosto 1998, ha siglato un accordo a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto, fino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta è un attaccante moderno, capace di interpretare in più modi il ruolo. Può infatti giocare sia da riferimento unico in attacco che in coppia. Nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze con la maglia dell’ F.C. Südtirol squadra con cui aveva giocato in altre due annate precedenti. Positive le esperienze in Serie B con Ternana e Reggiana, complessivamente sono 14 le reti segnate in cadetteria. Da oggi Simone è un calciatore del Cosenza!"