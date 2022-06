ufficiale Cosenza, si separano le strade con il tecnico Pierpaolo Bisoli

La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera.