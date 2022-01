ufficiale Cosenza, torna in rossoblù Hristov. Contratto fino al 2025 per il bulgaro

vedi letture

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rosenov Hristov, proveniente dallo Slavia Sofia. Il difensore, nato a Sofia (Bulgaria) il 1° marzo 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025. Per lui si tratta di un ritorno al Cosenza. Nelle fila dei lupi infatti ha già collezionato 3 presenze in Serie B nella seconda metà della stagione 2018/2019. Vanta anche 9 presenze e una rete con la maglia della Nazionale bulgara. E’ sceso in campo anche nella gara tra Italia e Bulgaria dello scorso 2 settembre, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Hristov è ora pronto a vestirsi nuovamente di rossoblù. Ha scelto il numero 55.