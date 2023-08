ufficiale Dopo tre anni si chiude l'avventura di Bah al Venezia. Risolto il contratto

Attraverso il comunicato che di seguito riportiamo, il Venezia "comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Issa Bah", che lascia così la formazione lagunare dopo tre stagioni, che lo hanno visto protagonista sia con la formazione Primavera che poi con la prima squadra, anche nella stagione di Serie A che per gli arancioneroverdi è culminata con la retrocessione. Sempre come da nota, è appunto il club a precisare che "l'attaccante classe 2002 ha collezionato in totale 27 presenze con la maglia della Primavera, esordendo inoltre in Serie A il 23 aprile 2022 contro l'Atatanta".

Futuro quindi da scrivere per l'esterno offensivo nato in Guinea, ma nazionale giovanile per il Lussemburgo.