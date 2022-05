ufficiale Venezia, riscattati Mikaelsson e Issa Bah. Erano in forza alla Primavera lagunare

Doppio innesto offensivo per il Venezia, che ha optato per il riscatto dei giovani Hilmir Rafn Mikaelsson e Issa Bah.

Di seguito i comunicati: "Il Venezia FC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante islandese Hilmir Rafn Mikaelsson dal club islandese Fjölnir.

Mikaelsson, 18 anni, è arrivato in prestito al Venezia FC nell'agosto 2021, aggregandosi alla formazione Primavera dell’attuale tecnico della Prima Squadra Andrea Soncin. Nella stagione 2021/22 del Campionato Primavera 2 Girone A, l’attaccante classe 2004 si è reso protagonista di 5 reti e 2 assist in 20 presenze.

Il 22 maggio 2022, Mikaelsson ha esordito in Prima Squadra allo Stadio Penzo, entrando al posto di Dennis Johnsen all'73' di Venezia-Cagliari, nella Giornata 38 del campionato di Serie A 2021/22.

A livello internazionale, Mikaelsson ha collezionato 7 presenze e 3 gol con la Nazionale Under 19 islandese".

Segue il comunicato sull'attaccante lussemburghese: "Il Venezia FC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante lussemburghese Issa Bah, 19 anni, dal FC Progrès Niederkorn.

Bah è entrato a far parte della Primavera del Venezia in prestito nell'agosto del 2021, collezionando 18 presenze, 3 gol e 1 assist nel campionato Primavera 2 2021/22.

Il 23 aprile 2022, Bah ha esordito in Prima Squadra allo Stadio Penzo, entrando al posto di Mattia Aramu all'82' di Venezia-Atalanta, nella Giornata 34 del campionato di Serie A 2021/22.

Durante la sua permanenza al Progrès Niederkorn, Bah ha totalizzato 33 presenze in tutte le competizioni con 7 gol e 6 assist, tra cui quattro presenze e un gol nelle qualificazioni all'Europa League".