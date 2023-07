ufficiale Feralpisalò, innesto d'esperienza in difesa: ecco Martella dalla Ternana

La Feralpisalò ha piazzato un colpo d'esperienza in difesa prelevando a titolo temporaneo Bruno Martella dalla Ternana. Lo rende noto il sito della Lega B nell'apposita sezione relativa al calciomercato. Ora si attende il comunicato dei lombardi per capire se si tratta di prestito secco o ci sarà un'opzione per il riscatto al termine della stagione.

Il classe ‘92 lascia il club umbro dopo due stagioni in cui ha collezionato 53 presenze con due reti e due assist. Per il terzino sinistro, che può giocare anche sulla linea di centrocampo sono 172 le presenze in Serie B con sette reti e 18 assist. A queste se ne aggiungono anche 83 in massima serie con un gol e quattro assist.