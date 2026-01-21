Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena

Con la cessione di Gianmarco Cangiano al Foggia in prestito con diritto di riscatto, il Pescara libererà un posto nella lista degli Over utile per portare un rinforzo d’esperienza alla formazione di Gorgone. Gli obiettivi della società abruzzese sono un difensore centrale, che possa agire sul centro-sinistra, e un centrocampista.

Per il primo ruolo l’obiettivo della società resta sempre quel Bruno Martella della Ternana che non andrebbe neanche a occupare un posto in lista essendo cresciuto nel settore giovanile biancazzurro. Il giocatore tornerebbe volentieri a Pescara e sarebbe l’innesto ideale per la retroguardia della formazione, ma bisognerà capire quale sarà la volontà del club umbro dove il classe ‘92 è un titolare. L’altro nome è sempre quello di Federico Barba che però gli indonesiani del Persib non sembrano disposti a liberare.

Sullo sfondo, come riporta l’edizione on line de Il Centro, resta Cristian Cauz, classe ‘96, del Modena che finora in gialloblù ha trovato pochissimo spazio e per questo sarebbe in uscita in questa finestra di gennaio. Con i Canarini il direttore sportivo Pasquale Foggia potrebbe discutere anche di un rinforzo a centrocampo visto che piace molto un altro come Niklas Pyyhtia, classe 2003 di proprietà del Bologna. Il Modena però non sembra intenzionato a privarsi del finlandese che in questa stagione è sceso in campo 18 volte.