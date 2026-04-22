TMW Pro Vercelli, si guarda in casa Ternana per la difesa: piace il duttile Martella

La Pro Vercelli in vista della prossima stagione non cerca solamente giovani da valorizzare e lanciare, ma anche elementi d’esperienza che possano guidarli in un campionato complesso come quello di Serie C come spiegato nei giorni scorsi anche dal tecnico Michele Santoni: “I ragazzi che oggi hanno avuto la possibilità, chi per la prima chi per la seconda o terza volta, di mettersi in mostra hanno risposto bene. Sono il nostro futuro e sono tutti giocatori di proprietà visto che nessuno di loro è in prestito. Tutti al 6 luglio si ripresenteranno qua per ricominciare la nuova stagione, - le parole dell’allenatore - con il solito supporto dei giocatori con più esperienza che, secondo la programmazione, ci dovrebbero dare una mano a continuare invece di ripartire da zero come l’anno scorso".

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la dirigenza del club piemontese starebbe guardando con attenzione l’evoluzione della situazione in casa Ternana dove il futuro è avvolto nell’incertezza nonostante si sia evitata in extremis una liquidazione volontaria che l’avrebbe estromessa immediatamente dal campionato con tutte le conseguenze del caso. Il giocatore sotto osservazione è l’esperto Bruno Martella, classe ‘92 in scadenza di contratto con gli umbri (anche se c’è un’opzione per il rinnovo), che piace soprattutto per la sua duttilità visto che può giocare sia sulla corsia sinistra sia come terzo di difesa.

Per convincere il difensore, che vanta anche 201 presenze in Serie b e 83 in Serie A, le Bianche Casacche potrebbero mettere sul piatto un biennale.