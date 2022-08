ufficiale Frosinone, arriva il centrocampista Gotto dal Crotone. Prestito con diritto di riscatto

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Football Club Crotone per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gozzo Luca. Il centrocampista classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto". Con questa nota il club ciociaro ha annunciato l'arrivo dell'ala mancina, che lo scorso anno ha esordito in Serie B, dal club calabrese dove nella giornata di ieri era andato Alessio Tribuzzi.