ufficiale Frosinone, ecco il terzo arrivo dal Sassuolo: è il giovane esterno Ciervo

Terzo arrivo dal Sassuolo, sempre in prestito, in casa Frosinone. Dopo Turati fra i pali e Moro in attacco ecco l'esterno offensivo Ciervo, calciatore che nella passata stagione ha vestito per sei mesi la maglia della Sampdoria collezionando 10 presenze. Questa la nota dei ciociari:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Sassuolo Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ciervo. L’attaccante classe 2002 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023".