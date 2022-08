ufficiale Frosinone, preso Kone dal Torino: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Torino Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone. Il centrocampista classe 2000 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023". Con questa nota il club ciociaro ha annunciato l'arrivo del centrocampista che nella passata stagione ha giocato per sei mesi con il Crotone in Serie B.