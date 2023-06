ufficiale Il Cittadella conferma Gorini in panchina. Prolungato di un anno il contratto

Come avevamo anticipato, Edoardo Gorini ha raggiunto l'intesa con il Cittadella per la prossima stagione: il mister ha infatti prolungato di un anno il proprio contratto, e guiderà quindi la formazione veneta anche nel prossimo campionato di Serie B.

Ecco la nota:

"Quest’anno abbiamo sofferto più del dovuto, ma fa parte del calcio.

Se penso alle squadre e a chi è retrocesso, mi sento di ripetere che abbiamo conquistato un grande risultato”.

E non possiamo che essere d’accordo col mister granata che parlava così subito dopo la salvezza del 19 maggio.

EDOARDO GORINI è confermato al timone del Cittadella anche per la stagione 2023/24.

80 panchine in granata in 2 stagioni, ma da sempre legato ai nostri colori e alla nostra Citta.

Ad Edoardo il nostro grazie per quanto fatto fino ad oggi ed un grosso in bocca al lupo per la Serie B 2023/24".