Il Monza congeda D'Errico: dopo sei anni è addio con il capitano

Il Monza congeda capitan Andrea D'Errico, che dopo 6 stagione lascia la truppa biancorossa: non un fulmine a ciel sereno, da tempo si vociferava l'addio, ma ora è ufficiale.

Questo il post social dei brianzoli:

"Impossibile riassumere in poche righe la storia tra Andrea D'Errico e il Monza.

Capitano e bandiera di una famiglia con un sogno nel cuore.

Dalla serie D sino a sfiorare la A, 6 stagioni, 204 partite e 48 gol. Nel calcio a volte le maglie cambiano, ma le pagine scritte insieme resteranno per sempre nella storia di Monza e del Monza.

Grazie di tutto e in bocca al lupo Capitano ⚪️❤️".