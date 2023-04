ufficiale Il SudTirol blinda Casiraghi. Il trequartista prolunga fino al 2025

Il sorprendente SudTirol decide di blindare Daniele Casiraghi: di poco fa, l'annuncio del prolungamento del suo contratto, con la nuova scadenza fissata al 2025.

Ecco la nota:

"FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Daniele Casiraghi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2024. Il 30enne centrale-centrocampista-trequartista di sinistra ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Nato a Treviglio in provincia di Bergamo il 10 marzo 1993, residente a Pozzo d’Adda, comune di poco più di seimila abitanti in provincia di Milano, al confine con la provincia bergamasca, Daniele Casiraghi è approdato in biancorosso il 2 luglio 2019 proveniente dal Gubbio. Il trequartista si è subito fatto notare per le sue doti da finalizzatore e assist-man.

Nella prima stagione con la casacca dell’FCS (quella del lockdown) ha disputato 26 gare di campionato impreziosite da 6 reti e 4 assist, più una gara di playoff. Nella stagione 2020-2021 ha messo a segno 17 reti e fornito 7 assist in 41 presenze, tra campionato e playoff (4 gare).

Nella scorsa annata agonistica, culminata con la storica promozione in Serie B vincendo la Serie C girone A con 90 punti, ha firmato 11 gol e 9 assist, risultando decisivo spesso e volentieri. Solo in un’occasione la squadra non ha vinto una gara di campionato quando ha segnato o fatto assist: Albinoleffe-Sudtirol 1-1 del 4 settembre 2021, con Casiraghi che pareggia al 51’ la rete iniziale di Manconi al 21’. Sicuramente, però, i gol che ricorderà di più sono i due messi a segno a Trieste il 24 aprile 2022. La doppietta siglata contro la Triestina al “Nereo Rocco” ha suggellato la promozione in Serie B dell’FC Südtirol.

175 cm per 73 kg, Daniele Casiraghi ha debuttato tra i professionisti con la Tritium 1908 in C2 nel campionato 2010-2011 conquistando la promozione in C1. Con la formazione di Trezzo sull’Adda ha disputato il due successivi campionati in terza divisione nazionale. Complessivamente 64 gare con 3 reti. Lo tessera il Lecce che lo gira alla Pro Patria nel 2013-2014 (24 gare), quindi passa dal Lecce al Parma, che lo destina al Gubbio nella stagione successiva in C, quindi Ancona nel 2015-2016 (C: 37 gare, 7 reti e altrettanti assist) e altri tre anni a Gubbio in C. Con gli eugubini ha giocato complessivamente 145 partite con 24 reti e 23 assist.

Dal 2019 ad oggi ha vestito per 142 volte la maglia dell’FCS mettendo a segno 39 reti e 28 assist. 28 le presenze in B nella corrente stagione con 2 reti e 6 assist".