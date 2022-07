ufficiale Ioannou saluta il Nottingham Forest e torna al Como. Fino al 2025

vedi letture

Con una nota ufficiale, il Como annuncia l'accordo con gli inglesi del Nottingham Forest per il passaggio in Lombardia del difensore Nicholas Ioannou, che firma un accordo fino al 2025.

Ecco il comunicato:

"Como 1907 è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dal Nottingham Forest F.C. di Nicholas Ioannou, assicurandosi le prestazioni del difensore fino al giugno del 2025.

Dopo le giovanili nel Manchester United Nicholas torna a Cipro, dove conquista 5 titoli nazionali con l’APOEL Nicosia e debutta in Champions League ed Europa League. Acquistato dal Nottingham Forest nel 2020, viene ceduto in prestito all’Aris Salonicco a gennaio 2021. La scorsa stagione ha vestito la maglia lariana collezionando 30 presenze, 1 gol e 2 assist e facendosi apprezzare per carattere e determinazione.