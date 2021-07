ufficiale L'Ascoli si aggiudica Baschirotto dalla Viterbese: firma un biennale

Con una nota ufficiale, l'Ascoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Viterbese il difensore Federico Baschirotto, che da giorni era vicino al club.

Come si legge nella nota, "veronese di Isola della Scala, classe ’96, Baschirotto ha sottoscritto un accordo biennale. Dopo essersi fatto le ossa in Promozione col Nogara e in Serie D col Legnago Salus, nella s.s. 2014/15 viene acquistato dalla Cremonese (Serie C). Coi lombardi non esordisce e l’anno seguente si trasferisce al Seregno in D per proseguire il percorso di crescita. In Brianza scende in campo 36 volte fra regular season e play off mettendo a segno un gol. Nella s.s. 2016/17 torna in Serie C con la maglia del Forlì (11 presenze) e l’anno successivo con quella del Cuneo (24 presenze e 1 gol). Nella s.s. 2018/19 approda alla Vigor Carpaneto (Serie D) e in 33 presenze realizza due gol e tre assist. E’ reduce dalle due stagioni in C con la Viterbese, squadra con cui si è messo in evidenza realizzando nelle 59 partite disputate 4 gol e 2 assist.

L’Ascoli Calcio accoglie Federico con un caloroso benvenuto e gli augura i migliori successi in maglia bianconera".