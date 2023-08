ufficiale Lecco, tesserato Galeandro dell'Alessandria. Futuro in C al Gubbio

Alla fine l'ha spuntata il Lecco. Il club lombardo, che oggi ha avuto la certezza di partecipare alla prossima Serie B dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ha infatti prelevato a titolo definitivo l'attaccante classe 2000 dall'Alessandria come si legge nella sezione calciomercato del sito della Lega B.

Per il giovane il futuro sarà però ancora in Serie C visto che il Lecco ha già un accordo con il Gubbio per la cessione a titolo temporaneo del calciatore che nella passata stagione ha segnato nove reti in 40 presenze.