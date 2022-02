ufficiale Parma-Buffon: legame indissolubile. Il portiere rinnova fino al 2024

"Buongiorno a tutti! Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024! E' un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto molto contenti per questo suo supporto e per il suo impegno": esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il presidente del Parma Kyle Krause, che annuncia il rinnovo del portiere gialloblù Gianluigi Buffon.

Nuovo accordo, come si evince dalle parole del presidente (raccolte da parmalive.com), stilato su base biennale, valido quindi fino al giugno 2024.