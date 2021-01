ufficiale Pescara, Pascali passa al Cosenza. Via anche Elizalde, Bocic e Ciafardini

vedi letture

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo Calcio per il prestito fino a giugno del calciatore classe ‘99 Jens Odgaard. L’attaccante danese, giunto in Italia nell’U19 dell’Inter, è poi stato trasferito agli emiliani nel 2018 per poi essere prestato agli olandesi dell’Heerenveen, società con la quale ha realizzato 7 reti in 27 presenze. Dopo essere rientrato dal prestito al Lugano in cui ha militato in questa prima parte di stagione, ha firmato con i #BiancAzzurri.

La Delfino Pescara 1936 comunica inoltre di aver perfezionato gli accordi per la cessione a titolo temporaneo dei calciatori Milos Bocic che passa in prestito alla Pro Sesto, Edgar Elizalde che passa in prestito alla Juve Stabia, Samuele Pascali che passa in prestito al Cosenza Calcio e Giuseppe Ciafardini che passa in prestito alla Vastese.