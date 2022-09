ufficiale Pisa, l'ultimo rinforzo in attacco è Gliozzi del Como: contratto triennale

vedi letture

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla Società Como, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Gliozzi.

Attaccante, classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo ha debuttato tra i professionisti con il Forlì e quindi, sempre in Serie C, si è messo in luce giovanissimo con la maglia del Sud Tirol prima di debuttare in Cadetteria con il Cesena. Dalla Romagna di nuovo in Serie C con Padova, Siena e Monza prima del ritorno in Serie B con la maglia del Cosenza e quindi nella passata stagione nelle file del Como

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2025