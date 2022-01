ufficiale Pordenone, ecco Dalle Mura. Arriva in prestito dalla Fiorentina

Il Cosenza è stato battuto, e Christian Dalle Mura veste la maglia del Pordenone: il classe 2002 sposa il progetto neroverde con la formula del prestito dalla Fiorentina.

Ecco la nota:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore, classe 2002, arriva dalla Fiorentina in prestito fino a giugno 2022.

Dalle Mura, originario di Pietrasanta, è un difensore centrale mancino, che fa parte anche della rosa della Nazionale Under 20. Ha sempre vestito la maglia azzurra, sin dall’Under 15, per un totale di 53 convocazioni.

Cresciuto nel Settore giovanile della Fiorentina, nella stagione 2019/20 Dalle Mura ha esordito in serie A (in Spal-Fiorentina). Successivamente ha maturato esperienza in B con Reggina (gennaio-giugno 2021) e Cremonese (luglio-dicembre 2021)".