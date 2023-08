ufficiale Reggiana, colpo in attacco: acquistato Vido dall'Atalanta

La Reggiana continua a rinforzare la rosa a disposizione di mister Nesta mettendogli a disposizione un attaccante di grande esperienza in Serie B. Si tratta di Luca Vido, classe '97, reduce dall'esperienza al Palermo dove ha raccolto 25 presenze con una rete all'attivo. Il giocatore si è trasferito nel club emiliano a titolo definitivo come riportato dal sito della Lega B nell'apposita sezione relativa al calciomercato.

Vido, pur essendo una prima punta, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo giocando anche come seconda punta, trequartista o esterno nel tridente d’attacco. In Serie B il giocatore vanta in totale 178 presenze con 33 reti all’attivo e 15 assist.