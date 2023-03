ufficiale Reggina, rinnovo per il direttore sportivo Taibi: ha firmato fino al 2025

"La Reggina comunica di aver prolungato il contratto al 30 giugno 2025 con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, cui vanno tutti i migliori auspici per il suo lavoro". Con questa nota il club calabrese ha annunciato il prolungamento del rapporto con il dirigente, in carica dal 2018, dando così un ulteriore segnale della volontà di portare avanti il progetto triennale avviato in estate con il cambio di proprietà.