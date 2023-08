ufficiale Sersanti lascia la Juventus NextGen e si trasferisce in prestito al Lecco

Nuova avventura nella carriera di Alessandro Sersanti (21 anni), centrocampista capace di essere adattato anche in difesa il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Giocherà in Serie B nella prossima stagione: è stato infatti ufficializzato il suo trasferimento in prestito secco al Lecco: "Alessandro Sersanti si trasferisce in prestito al Calcio Lecco fino a giugno 2024". Di seguito il post sui social dei bianconeri.