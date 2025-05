Torino, Vagnati: "Siamo professionisti, giusto avere stress in un club così importante"

Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 36^ giornata di Serie A.

Quale regalo vorrebbe per il suo compleanno?

"Non deve essere solo per me, ma per i ragazzi che si meritano di finire bene. Le ultime partite sono importanti, per dare un segnale per il futuro. Un regalo che ci meritiamo".

L'obiettivo è crescere sempre?

"Assolutamente. Finire in una posizione o in un'altra fa la differenza. Vogliamo cercare di non peggiorare il passato, abbiamo questa partita contro una squadra importante e faremo il massimo per cercare di vincerla".

Qual è lo step successivo per provare ad aggredire l'Europa?

"Siamo professionisti, è giusto avere stress. Siamo in un club importante, dobbiamo avere l'ambizione di fare più punti possibili. Questa è la base dei successi, vincere aiuta a vincere".