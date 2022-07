ufficiale SPAL, colpo in prospettiva: arriva Fotis Koutsoupias. Fratello del sannita Ilias

Come comunicato dal sito della Lega B la SPAL ha depositato il contratto di Fotis Koutsoupias, centrocampista sedicenne cresciuto nell’OFI Creta che si trasferisce a titolo definitivo in terra emiliana. Il giovane calciatore raggiunge così il fratello Ilias, che milita nel Benevento, in Italia.