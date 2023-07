ufficiale Spezia, rinforzo a centrocampo per le Aquile: dall'Empoli arriva Bandinelli

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Empoli Fc le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Bandinelli, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2027.

Nativo di Firenze, classe 1995, cresce nelle giovanili della Fiorentina e dopo le ultime tre stagioni con la maglia della formazione Primavera, approda in Serie B al Latina, dove dimostra subito grande personalità e in due stagioni mette a referto 38 presenze. Nel campionato 2017/2018 a Perugia, si mette in luce giocando da protagonista con 31 presenze e 1 gol nella stagione, mentre nel campionato seguente, approda al Benevento, dove al debutto segna subito una doppietta contro il Venezia, chiudendo il campionato con i sanniti al terzo posto e totalizzando nel complesso 35 presenze e ben 6 gol.

È peró con l'Empoli, dove arriva nell’estate 2019, che il centrocampista scriverà le pagine più importanti della sua carriera, trovando alla seconda stagione la promozione in Serie A e diventando un vero punto di riferimento del centrocampo empolese delle ultime quattro stagioni, due delle quali vissute in Serie A, tanto da meritarsi negli anni anche la fascia da capitano e totalizzando 126 presenze condite da 5 reti e 11 assist.

Con 143 presenze in Serie B e 70 in Serie A, Bandinelli è un giocatore di esperienza, dotato di grande carisma, capace di abbinare alle sue grandi qualità tecniche importanti doti fisiche e tattiche. Prezioso nelle vesti di assistman, ma anche dotato di un discreto fiuto per il gol, Bandinelli è ora pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile!