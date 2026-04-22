Spezia, Bandinelli parte per il ritiro. Vlahovic e Artistico no, ma per l'italiano c'è qualche speranza

Il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo spera di recuperare il centrocampista Filippo Bandinelli per la sfida contro il Catanzaro in programma nel prossimo fine settimana. Il calciatore infatti è partito alla volta di Roma assieme al resto della squadra per il ritiro al Riano Athletic Center dove la formazione ligure preparerà la gara in terra calabrese lontano da pressioni e distrazioni. Il classe ‘95 era uscito dal campo contro il SudTirol per un infortunio e sarà valutato in questi giorni con la speranza di poterlo avere a disposizione vista la sua importanza non solo a livello tecnico-tattico, ma anche di leader carismatico della squadra.

Chi invece ancora non sarà a disposizione sono i due attaccanti Gabriele Artistico e Vanja Vlahovic che, come riferito da Cittadellaspezia.com, sono rimasti in Liguria per continuare il percorso di recupero: il serbo è alle prese con un risentimento muscolare che gli aveva già fatto saltare l’ultima gara di campionato, mentre l’italiano è ancora fermo per una distorsione alla caviglia rimediata contro il Mantova che lo ha costretto a tre settimane di stop. Artistico sta però cercando di accelerare i tempi per dare una mano in questo finale e potrebbe anche aggregarsi in extremis al ritiro.

In avanti dunque D’Angelo potrà contare sul solito Gianluca Lapadula, in gol nell’ultima gara, e su Giuseppe Di Serio e Laurs Skjellerup che è tornato arruolabile al 100% dopo quasi due mesi di stop.