ufficiale Venezia, rinforzo in attacco. Triennale con opzione per Pohjanpalo

Colpo in attacco per il Venezia, che si assicura Joel Pohjanpalo, reduce dalla stagione con il Bayer Leverkusen: per il giocatore, triennale con opzione per il biennio ancora successivo.

Ecco la nota ufficiale:

"Il Venezia FC comunica l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, 27 anni, proveniente dal Bayer Leverkusen, club della Bundesliga. Pohjanpalo ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2024/25 con opzione per altri due anni.

Nato a Helsinki, Pohjanpalo cresce nelle giovanili del club della sua città natale, l'HJK Helsinki, e debutta in prima squadra a 17 anni, nel 2011. Nelle due stagioni successive, Pohjanpalo contribuisce alla vittoria di due titoli di Veikkausliiga con l'HJK Helsinki, segnando 16 gol e realizzando sette assist in 49 presenze totali in campionato. Nel luglio 2012, fa il suo debutto nelle competizioni europee, totalizzando due gol e due assist nella partita di qualificazione alla UEFA Champions League contro il KR Reykjavík e segnando poi un gol in UEFA Europa League contro l'Athletic Bilbao.

Nel settembre 2013, il Bayer Leverkusen ingaggia Pohjanpalo, cedendolo a propria volta in prestito nella 2. Bundesliga nelle tre stagioni successive. In questo periodo, Pohjanpalo segna 5 gol in 22 presenze in campionato per il VfR Aalen nella stagione 2013/14, poi 13 gol in 55 presenze totali in campionato per il Fortuna Düsseldorf nelle stagioni 2014/15 e 2015/16.

Pohjanpalo debutta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen nell'agosto 2016 contro il Borussia Mönchengladbach, nel weekend di apertura del campionato 2016/17, per poi trovare la sua consacrazione nel weekend successivo con una tripletta nella vittoria per 3-1 contro l'Hamburger SV. Nel corso della stagione, Pohjanpalo totalizza 11 presenze (di cui una dal primo minuto di gioco) e sei gol. Le presenze nelle partite contro CSKA Mosca e Atlético Madrid gli valgono, inoltre, il debutto in Champions League.

Nelle stagioni successive, Pohjanpalo colleziona 23 presenze e sette gol per il Bayer Leverkusen, passando la maggior parte del tempo in prestito in ognuna delle ultime tre stagioni. Pohjanpalo ha segnato 9 gol in 14 presenze per l'Hamburger SV nella stagione 2019/20, 6 gol in 19 presenze in Bundesliga per il 1.FC Union Berlin nella stagione 2020/21 e 16 gol in 33 presenze per il Caykur Rizespor, club di Süper Lig turca, nella scorsa stagione.

A livello internazionale, Pohjanpalo ha ottenuto 56 presenze per la nazionale maggiore finlandese con 13 gol. Il 12 giugno 2021 ha segnato nella vittoria per 1-0 sulla Danimarca a UEFA Euro 2020, suggellando il primo gol e la prima vittoria della Finlandia in una grande competizione internazionale".