ufficiale Venezia, si continua a sfoltire la rosa: è addio anche con Mikael Johnsen

Arrivato da svincolato nel febbraio 2022 per Mikael Torset Johnsen l’avventura con la maglia del Venezia non è mai decollata con il norvegese che non ha mai esordito in arancioneroverde venendo prestato fino allo scorso gennaio al’Oakland Roots negli USA dove ha collezionato 25 presenze con un gol e quattro assist in USLC.

Tornato a Venezia il fantasista classe 200 è rimasto ai margini fino a oggi quando il club ha comunicato il suo addio con questa nota:

!Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore norvegese classe 2000 Mikael Törset Johnsen".