Venezia, Aramu: "I gol vengono se prima si dà alla squadra. La classifica nostra non è un caso"

"Siamo partiti un po' sottotono andando in svantaggio, ma quando siamo ritornati in noi abbiamo trovato non solo i due gol ma anche tante occasioni: è un risultato giusto e meritato, dobbiamo continuare su questa strada perché è quella giusta": torna a parlare della gara di lunedì contro la Reggiana l'attaccante del Venezia Mattia Aramu, assoluto protagonista del confronto, che lo ha visto segnare la doppietta decisiva per i tre punti.

E balzare a quota 6 nella classifica marcatori, cui comunque si aggiunge un buon rendimento anche a livello di assist, 5 in totale: "Sono contento, ma i gol nascono da un lavoro di squadra: prima penso a far altro, poi se capita il gol o la palla decisiva so di averla nelle corde e sono a disposizione, ma prima conta altro. Perché contano i tre punti. I gol vengono se prima si dà alla squadra. E io sono molto maturato nel gioco senza palla perché tutti ragioniamo in modo diverso, corriamo e ci sacrifichiamo, la classifica nostra non è un caso: ognuno di noi ha caratteristiche diverse, e al netto del modulo dobbiamo far leva su quello, sulle caratteristiche individuali a servizio del collettivo".

Conclude: "Ora comunque testa al Brescia, è un avversario di blasone, e per noi sarà una gara da preparare al meglio".